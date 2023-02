Streng wie Dieter Bohlen? So ist Leony als DSDS-Jurorin

Sie nimmt ihre Juroren-Rolle sehr ernst! Leony sitzt neben Katja Krasavice (26), Pietro Lombardi (30) und Dieter Bohlen (68) in der Jury der diesjährigen Staffel von DSDS. Die Sängerin will dabei nicht nur ihre Zeit absitzen, sondern den Kandidaten auch weiterhelfen und das bestmögliche Potenzial aus ihnen herauskitzeln. Vor allem Pop-Titan Dieter Bohlen ist für seine harsche Kandidaten-Kritik bekannt, so streng möchte Leony nicht sein. Gegenüber Promiflash verrät sie: So sieht sich Leony als Jurorin!

Im Talk mit Promiflash erklärt die 25-Jährige: "Für mich war es immer wichtig, ehrlich zu sein. Das bedeutet, den Kandidaten auch mal zu sagen, wenn der Auftritt nicht gut war." Sie wolle aber immer einfühlsam sein, weil sie früher selbst an einer Casting-Show teilgenommen habe und die Situation der Teilnehmer nachvollziehen könne. Für Leony stehe aber fest: "Bei den entsprechenden Leuten muss man aber auch ganz klar und deutlich sagen, dass man keine realistische Chance sieht."

Fernab des DSDS-Geschehens vor der Kamera versteht sich die "Faded Love"-Interpretin hinter den Kulissen vor allem mit einer Person sehr gut: Jury-Kollegin Katja Krasavice! Leony offenbarte vor Kurzem: "Vor allem bei den Auslands-Recalls verbringst du auch hinter den Kameras super viel Zeit miteinander. Du gehst abends zusammen essen, sitzt gemeinsam am Strand und man quatscht bis spät in die Nacht."

Anzeige

Instagram / leony.music Leony, DSDS-Jurorin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, DSDS-Jurymitglied 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony und Katja Krasavice, DSDS-Jurymitglieder 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de