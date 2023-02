Trotz Erfolg: So wenig verdient Pamela heute mit "Baywatch"

Damit hat Pamela Anderson (55) sicherlich nicht gerechnet! Mit ihrer Rolle der CJ Parker in Baywatch wurde die Schauspielerin weltberühmt: Fünf Jahre stand sie in dem ikonischen Badeanzug vor der Kamera und begeisterte die Fans. Auch finanziell lohnte sich der Erfolg für Pam: Laut Variety soll die heute 55-Jährige während ihrer letzten Staffel rund 275.000 Euro pro Folge bekommen haben. Doch obwohl "Baywatch" auch heute noch megaerfolgreich ist, hat sich Pamelas Verdienst an der Serie radikal minimiert. Wie viel die Ikone der 90er-Jahre heute noch an der Kultserie verdient, erfahrt ihr Promiflash-Video!

