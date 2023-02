Vor Geburt ihres Kindes: Alessia Herren hat sich verlobt

Alessia Herren (21) macht Nägel mit Köpfen! Die Tochter des verstorbenen Partyschlagersängers Willi Herren (✝45) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Doch bevor die Reality-TV-Darstellerin Mutter wird, hatte sie einen Wunsch: Sie möchte unbedingt noch vor Geburt des Kindes heiraten. Ihr Freund Can ließ sich mit einem Antrag Zeit, doch jetzt war es endlich so weit. Alessia bekam ihren heiß ersehnten Antrag und ist jetzt verlobt!

Die romantische Verlobung soll am Mittwoch um 18 Uhr bei The Real Life - #nofilter ausgestrahlt werden. RTL verriet vorab, dass Alessia ihren Antrag während eines Urlaubs in Istanbul auf einer Jacht bekam. Can soll das Boot für den besonderen Moment gemietet haben. Es gab ein gemeinsames Abendessen, Kerzenschein und Geigenmusik, bevor Can auf die Knie ging und seiner Herzensdame die Frage aller Fragen stellte, die sie bejahte.

Doch warum will Alessia mit Can noch vor Geburt ihres Kindes vor den Traualtar treten? "Wir wollen unbedingt, bevor das Kind auf die Welt kommt, standesamtlich heiraten, damit wir alle denselben Nachnamen tragen, damit wir eine Familie sind. Das ist uns wichtig", erklärte die 21-Jährige in "The Real Life - #nofilter".

Alessia Herren, Tochter von Willi Herren

Alessia Herren, TV-Star

Alessia Herren, Reality-TV-Star

