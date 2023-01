Alessia Herren will unbedingt vor Geburt des Babys heiraten

Alessia Herren (21) will den Bund fürs Leben schließen! Die Tochter von Alessia Herren erwartet momentan ihr erstes Kind. Der Vater des Babys ist ihr Partner Can, den die werdende Mutter bald öfter im Netz zeigen möchte. Wann ihr Nachwuchs genau das Licht erblicken wird, ist unklar, doch eine Sache will Alessia davor unbedingt noch erledigt haben: Die Reality-TV-Darstellerin will heiraten!

"Wir wollen unbedingt, bevor das Kind auf die Welt kommt, standesamtlich heiraten, damit wir alle denselben Nachnamen tragen, damit wir eine Familie sind. Das ist uns wichtig", teilte Alessia im Interview bei The Real Life - #nofilter mit. Doch die 21-Jährige weiß nicht genau, was ihr Partner Can dahingehend im Schilde führt.

Alessia glaubt, dass Can ihr die Frage aller Fragen schon bald stellen werde – und zwar im gemeinsamen Urlaub in der Türkei. "Ich vermute, dass ich da einen Heiratsantrag kriege. Das wäre voll der Fail, wenn nicht – aber ich glaube schon", hoffte Alessia.

