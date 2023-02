Das sind die neuen "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen!

Die 18. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel steht bereits in den Startlöchern! Ab dem 16. Februar sucht Heidi Klum (49) wieder wöchentlich nach dem schönsten Mädchen Deutschlands – und jetzt ist auch endlich bekannt, welche Nachwuchsmodels es in die Top 29 geschafft haben. "Da sind sie! Unsere Top 29 von GNTM 2023!", heißt es dazu auf der offiziellen Instagram-Seite des TV-Formats. Im Promiflash-Video seht ihr alle neuen Kandidatinnen...

