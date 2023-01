Nach "Chai Tea with Heidi": Das ist der neue GNTM-Titelsong!

Die neue Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel steht bereits in den Startlöchern! Im vergangenen Jahr hatte Heidi Klum (49) die Fans mit einer Besonderheit überrascht: Die Chefjurorin hatte den Titelsong für ihre Show kurzerhand selbst gesungen – gemeinsam mit dem Kult-Rapper Snoop Dogg (51) hatte sie das Lied "Chai Tea with Heidi" aufgenommen. Und jetzt gab Heidi endlich den Intro-Song für die neue Season bekannt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Heidi jetzt das Intro der 18. GNTM-Staffel: In dem Clip tanzt die Blondine umgeben von zahlreichen bunten Stoffbändern zu dem Lied "Never Gonna Not Dance Again" von Pink (43). Dabei dreht die 49-Jährige zahlreiche Pirouetten und macht beispielsweise einen Spagat im Sprung. "Na? Habt ihr Lust, mit mir in die neue Staffel zu tanzen?", betitelte sie das Posting kurz und knapp.

Im Gegensatz zu dem Intro aus dem vergangenen Jahr ist das neue Video um einiges fröhlicher und farbenfroher: 2022 tanzte Heidi in dem kurzen Schwarz-Weiß-Clip nämlich in knappen Kleidern und freizügigen Outfits und setzte ihren Körper in lasziven Posen in Szene. Wie gefällt euch das neue "Germany's next Topmodel"-Intro? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Santa Monica

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers, 2022

