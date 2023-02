Hart! Ashton Kutcher war mit Demi Moores Kids überfordert

Es war für ihn nicht einfach! Ashton Kutcher (44) und Demi Moore (60) waren für einige Jahre das Traumpaar Hollywoods. Die Beziehung sorgte damals für viel Aufsehen, da zwischen den zwei Schauspielern ein Altersunterschied von knapp 15 Jahren besteht. Die ältere Demi brachte in die Beziehung auch ihre drei Töchter, die aus der Ehe mit Bruce Willis (67) stammen. Ashton war plötzlich Stiefvater – und das fiel ihm gar nicht leicht!

Im Interview mit Esquire erklärte der 44-Jährige: "Ich war 26 und trug die Verantwortung für eine Acht-, eine Zehn- und eine Zwölfjährige." Das sei eine große Herausforderung für ihn gewesen und in die Vaterrolle habe sich Ashton erst einfinden müssen, meinte er. Der Two and a Half Men-Darsteller sei aber froh, dass er heute einen guten Draht "zu jedem der Mädchen [habe], die mittlerweile Frauen sind."

Ashtons und Demis Beziehung ging im Jahr 2011 – nach acht Jahren Beziehung – zu Ende. Der Schauspieler ist seit 2015 mit Mila Kunis (39) glücklich verheiratet, seine Ex war bis vergangenen November mit dem Starkoch Daniel Humm zusammen.

Ashton Kutcher und Demi Moore mit Demis Kindern Rumer, Scott und Tallulah Belle im Jahr 2003

Ashton Kutcher und Demi Moore auf der Premiere von "Kiss & Kill", Juni 2010.

Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

