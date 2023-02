"Die wilden Siebziger": Mila Kunis war Ashton viel zu jung!

Bei ihrer ersten Begegnung war der Altersunterschied für Ashton Kutcher (44) zu groß. Der Schauspieler ist seit einigen Jahren glücklich mit seiner Kollegin Mila Kunis (39) liiert. Die beiden haben mittlerweile sogar zwei gemeinsame Kinder. Kennengelernt haben sie sich aber schon als Jugendliche am Set der Serie "Die wilden Siebziger". Die fünf Jahre zwischen ihm und Mila waren Ashton damals aber offenbar zu viel.

In der Talkshow "The One Show" plaudert Ashton über seine ersten Begegnungen mit seiner jetzigen Ehefrau Mila. Sie lernten sich 1998 am Set von "Die wilden Siebziger" kennen. Doch von Liebe war dort keine Rede. "Als wir dort waren, war sie 15 Jahre alt. Ich war 20. Es gab keinerlei romantische Verbindung zwischen uns beiden", meint der 44-Jährige. Besonders komisch wurde es für die beiden dann aber trotzdem, denn zwischen ihren Figuren gab es sehr wohl eine Liebesgeschichte.

Für die Netflix-Produktion "Die wilden Neunziger" schlüpften Ashton und Mila nun kurzzeitig wieder in ihre Figuren. Doch diesmal durften sie die Dreharbeiten als Ehepaar erleben, was für beide offenbar etwas Besonderes ist. "Zurückzukehren und diese neue Erfahrung gemeinsam zu machen war wirklich wild und nostalgisch", erklärt Ashton. Damals seien sie beide eben an völlig anderen Punkten gewesen.

