Kylie Jenner präsentiert ihren Bikini-Body bei Strandurlaub

Heiß, heißer, Kylie Jenner (25)! Die Reality-Ikone ist bekannt für ihre sexy Outfits und coolen Looks. Ihre rund 380 Millionen Fans dürfen sich dabei regelmäßig über neue Schnappschüsse der zweifachen Mutter freuen. Nun genoss sie nur kurz vor der großen Geburtstagsparty ihrer Tochter Stormi einen entspannenden Urlaub am Wasser. Bei einem Strandausflug zeigte Kylie stolz ihre Kurven in einem knappen Bikini-String!

Die 25-Jährige hatte es sich in der letzten Woche mit ihren Freundinnen auf den Turks- und Caicosinseln gut gehen lassen. Auf einigen Fotos, die PageSix vorliegen, posierte Kylie ganz entspannt am Sandstrand. Dabei trug sie ein schlichtes Bikini-Oberteil. Der Fokus schien bei dem Outfit eher auf dem Unterteil zu liegen: Zu dem Basic-Top kombinierte die Beauty einen schwarzen String, der ihren Hintern optimal in Szene setzte.

Ganz zufällig seien diese hotten Fotos der zweifachen Mama aber nicht entstanden. Die angeblichen Paparazzi-Pics sollen von einem Fotografen geknipst worden sein, den Kylie eigens dafür engagiert hatte. SPW sei schon häufig mit dem The Kardashians-Star und ihren Freunden gereist, um vorteilhafte Fotos zu produzieren.

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im Januar 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de