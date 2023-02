Fünf Jahre alt! So feierte Stormi Webster ihren Geburtstag

Stormi Webster (5) feierte eine große Geburtstagsparty! Die Tochter von Kylie Jenner (25) wurde gestern fünf Jahre alt. Die Unternehmerin und ihr Ex-Partner Travis Scott (31) waren 2018 erstmals Eltern geworden. Vier Jahre später kam das zweite Kind, der gemeinsame Sohn Aire (1) auf die Welt. Natürlich ließ es sich die Reality-TV-Bekanntheit nicht nehmen, für den Ehrentag ihres Töchterchens richtig aufzufahren. So aufwendig war Stormis Party!

Kylie teilte in ihrer Instagram-Story stolz einige Eindrücke des Kindergeburtstages. Die Torte der Fünfjährigen war mit Rosen und einer Widmung in silbrig schimmernden Farben dekoriert. "Alles Gute zum Geburtstag Stormi", zierte das Geburtstagsgebäck. Generell konnte keiner übersehen, um wessen Party es sich handelte: Die 25-Jährige hatte T-Shirts und Pullover, welche die Namen ihrer Kinder zierten, für den Anlass anfertigen lassen. Der Eingang zur Feierlichkeit bestand aus einem aufgeblasenen, großen Antlitz der Kleinen, durch dessen Mund die Gäste hinein gelangten. Besonderer Höhepunkt für die Kids war wohl die riesige, mit Luft gefüllte Rutsche, welche ebenfalls von einem überlebensgroßen Stormi-Kopf gekrönt war.

Kylie geht offenbar voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Die Neujahrstage hatte sie mit ihrem Nachwuchs im Schnee verbracht. Ihre Fans ließ die TV-Bekanntheit mit einem süßen Video daran teilhaben. Darin zu sehen ist das Mutter-Tochter-Duo, wie es auf einem Schlitten einen Berg runterrutscht. "Wir erleben gerade ein spannendes Abenteuer. Es ist so schön!", ruft die Brünette in dem Clip.

Instagram / kyliejenner Eine aufblasbare Rutsche mit Stormi Websters Gesicht

Instagram / kyliejenner Der Eingang zu Stormi Websters Geburtstagsparty

TikTok / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

