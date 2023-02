Rupert Grint macht Töchterchen Wednesday bereit für Hogwarts

Wird sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten? Rupert Grint (34) und Georgia Groome, die seit 2011 ein Paar sind, wurden im Mai 2020 zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Wednesday G. Grint war geboren und ist Papas ganzer Stolz. Der Harry Potter-Star erzieht seine Tochter abseits des Rampenlichts, doch eine Sache lässt er sich nicht nehmen: Rupert will Wednesday in seine zauberhafte Vergangenheit entführen!

Im Interview mit GQ Magazine gab der "Knock at the Cabin"-Darsteller zu, dass er seinem kleinen Mädchen den ersten Satz ihrer Hogwarts-Schuluniform besorgte. Auf die Frage hin, um welches Haus es sich handle – Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin oder Ravenclaw – sagte er "natürlich Gryffindor". Passend, denn diesem gehörte auch sein Charakter Ron Weasley an. Doch das sind nicht die einzigen magischen Geschenke, die Wednesday bekam.

"Sie hat einen Zauberstab und einen PEZ-Spender mit meinem Kopf darauf", verriet der 34-Jährige bei Jimmy Fallon (48). Die "Harry Potter"-Teile hat er der Zweijährigen aber noch nicht gezeigt. Lediglich "ein paar Ausschnitte, aber ich glaube nicht, dass sie versteht, dass ich es bin. Wenn sie alt genug ist, freue ich mich darauf, die Filme mit ihr zu sehen."

Anzeige

Instagram / rupertgrint Rupert Grint mit seiner Tochter Wednesday

Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton, 2010

Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Rupert Grint und Jessie Cave in "Harry Potter"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de