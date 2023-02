"Alter weißer Typ": Katja Krasavice teilt gegen Dieter aus!

Krise in der DSDS-Jury! Eigentlich versuchen Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (68) aktuell Seite an Seite das nächste Gesangstalent Deutschlands zu finden. Doch seitdem der Poptitan Jill Lange (22) sexistisch beleidigt und die Reality-TV-Bekanntheit bloß auf ihre Sexualpartner reduziert hatte, ist die Sängerin gar nicht mehr so gut auf ihren Kollegen zu sprechen. Jetzt schoss Katja wieder heftig gegen Dieter.

"Du alter, weißer, sexistischer Typ. Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Du hast Leute angegriffen, die genauso sind wie ich", echauffierte sie sich in ihrer Instagram-Story. In der Show seien Katjas Worte rausgeschnitten worden – doch auf ihren eigenen Kanälen wolle sie jetzt auspacken. Deswegen kündigte sie ein ganz spezielles TikTok an: "Ich zeige euch, was für ein Lügner dieser alte weiße Mann ist."

Außerdem repostete sie den Artikel, in dem Dieter auf ihren vorherigen Disstrack reagierte. "Ich hab das nur, sage ich mal, gesehen, dass es so was gibt, aber ich will mir ja nicht den Tag versauen mit so was. Es gibt gewisse Sachen und Personen, das interessiert mich nicht", hatte er darüber erklärt. RTL suche Leute für die Jury aus, die er "zum Teil auch scheiße finde".

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

Anzeige

RTL+ Katja Krasavice, DSDS-Jurorin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de