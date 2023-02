Durch "Elvis"-Film: Austin Butlers Stimmbänder sind verletzt

Für Austin Butler (31) könnte es beruflich gerade wohl nicht besser laufen. Für seine Rolle als Elvis Presley (✝42) wurde er in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für einen Oscar nominiert. Für die Dreharbeiten des gefeierten Films hatte er sich extra die rauchige Stimme der Musiklegende antrainiert. Auch heute klingt der Hottie immer noch wie der berühmte Sänger. Seine Stimmveränderung zieht aber schwere Folgen mit sich – Austins Stimmbänder sind beschädigt!

Bei einem Interview in der The Graham Norton Show sprach der 31-Jährige über seine Erfolgsrolle. Dass der Schauspieler auch zwei Jahre nach Ende der Dreharbeiten noch eine ähnliche Stimmlage wie Elvis hat, kam dabei auch zur Sprache: "Wahrscheinlich habe ich meine Stimmbänder durch das viele Singen verletzt. Ein Lied brauchte 40 Takes", gab er offen zu. Aber für immer wie der King of Rock 'n' Roll klingen? Das will Austin scheinbar auch nicht: "Ich bin dabei, den Akzent loszuwerden", erklärte er dem Host.

In den letzten Monaten hat der US-Amerikaner für seine Arbeit an dem Film viel Lob bekommen. Auch einige Awards konnte der Star dafür schon mit nach Hause nehmen. Ein Golden Globe-Award sowie ein People's Choice Award stehen schon im Trophäenregal des Darstellers. Ob sich bald ein Oscar dazugesellen kann, wird sich am 12. März zeigen.

Getty Images Austin Butler in London 2022

Getty Images Austin Butler, Filmstar

Getty Images Austin Butler bei den Golden Globe Awards 2023

