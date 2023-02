In Thailand: Cathy Hummels zeigt sich wieder komplett nackt

Sie zeigt sich mal wieder ziemlich freizügig. Influencerin Cathy Hummels (35) hat im vergangenen Jahr die Scheidung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (34) durchgemacht. Seitdem ist immer häufiger damit aufgefallen, dass sie sich nach dem Motto "weniger ist mehr" auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert. Vergangene Woche feierte sie ihren 35. Geburtstag in einem selbst gebastelten Servietten-Outfit. Jetzt zieht Cathy mal wieder komplett blank.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Cathy eine Aufnahme von einem Fotoshooting, die sie zumindest obenrum komplett nackt zeigt. Ihre Brüste werden lediglich von ihren schützend vorgehaltenen Armen verdeckt. Anlass des Beitrags war wohl, dass ihre Dreharbeiten zu der Show Kampf der Realitystars in Thailand abgeschlossen sind – sie kommentierte das Bild nämlich mit den Worten: "Wie ich die Dinge im wunderschönen Thailand begonnen habe – so beende ich sie in Thailand. Tschüss."

Im vergangenen Jahr befand sie sich schon mal für Dreharbeiten in dem Land und wurde damals Opfer eines Raubüberfalls. Um das dabei erlittene Trauma zu überwinden, kehrte sie noch mal an den Ort des Geschehens zurück. "Um das richtig abzuschließen, muss ich einfach noch mal an den Tatort zurückkehren", hatte Cathy erklärt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels an ihrem 35. Geburtstag

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

