Mit 17: Reese Witherspoon fuhr Denzel Washingtons Porsche

Wer hätte das gedacht? Reese Witherspoon (46) ist heute als Schauspielerin weltbekannt und erfreut sich durch Filme wie "Natürlich blond" großer Beliebtheit. Doch auch die Blondine fing mal klein an. Als Teenager machte Reese ein Schulpraktikum, um ein Blick hinter die Kulissen einer Filmproduktion werfen zu können. Sie assistierte im Rahmen der Dreharbeiten des Films "Teufel in Blau", in welchem Denzel Washington (68) mitspielte. Sie offenbarte jetzt: Reese durfte während des Praktikums ans Steuer von Denzels Porsche!

In der Show Jimmy Kimmel Live! erzählte die 46-Jährige: "Ich musste während des Praktikums ständig Telefonate führen, aber sobald Denzel den Raum betrat, sollte ich seinen Porsche einparken." Das einem 17-jährigen Kind aufzutragen, welches erst vor Kurzem den Führerschein erlangt hatte, sei keine gute Idee gewesen, witzelte die Schauspielerin. Reese habe Denzel vor ein paar Jahren dann auf einer Hochzeit gesehen und er habe verraten, dass seine Tochter für die Blondine im Rahmen eines Drehs ihre Outfits bereitlegte. "Das ist wie ein sich schließender Kreis", kommentierte Reese.

Für die Mutter dreier Kinder sei es nicht selbstverständlich, dass sie das Glück habe, als Schauspielerin ihr Geld verdienen zu dürfen. Ende 2021 hatte sich Reese an ihre Anfänge zurückerinnert und gemeint: "Ich hatte keine Ahnung von der Reise, die vor mir lag, aber ich bin so dankbar für alle Hochs und Tiefs, die mich bis hierhin geführt haben."

