Nach Babytod: FitnessOskar und Mandy in Kinderwunschklinik

Sie wollen sich ihren großen Wunsch erfüllen. Die Fitnessinfluencer Oskar und Mandy mussten im Dezember einen schweren Verlust verkraften. Ihr Sohn Rio verlor den Kampf gegen seine Autoimmunkrankheit – er wurde nur vier Monate alt. Ihre Trauer verarbeiten sie offen im Netz und geben ihren Fans viele Einblicke in ihr Seelenleben. Auch dieses Update teilten sie mit ihrer Community: Oskar und Mandy besuchen eine Kinderwunschklinik.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Blondine nun ein besonderes Reel, um ihren Followern etwas mitzuteilen. Die vergangenen Wochen verbrachte das Paar in der Türkei. "Warum sind wir so lange hier in Istanbul? Wegen unseres Kinderwunsches", hieß es unter dem kurzen Clip, der Oskar und Mandy glücklich zeigt. Die Netz-Bekanntheiten erzählten bereits, dass sie sich wieder Nachwuchs wünschen.

Es bestehe jedoch die Gefahr, dass Mandy und Oskars nächstes Baby das Gen erben könnte, welches Rio zum Verhängnis wurde. Die Influencerin erzählte bereits, dass sie sich mit dem Thema Präimplantationsdiagnostik beschäftigen. Dabei wird eine genetische Untersuchung von Zellen eines nach künstlicher Befruchtung gezeugten Embryos vor seiner Übertragung in die Gebärmutter durchgeführt. Ob sie sich nun dafür entschieden haben, ist unklar.

Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar mit seiner Ehefrau Mandy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de