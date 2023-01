So könnte HealthyMandy ein gesundes Kind zur Welt bringen

Wollen HealthyMandy und FitnessOskar noch mal versuchen, ein Baby zu bekommen? Das Influencer-Paar musste im Dezember einen schweren Verlust ertragen: Ihr Sohn Rio verlor nach nur vier Monaten den Kampf gegen eine angeborene Autoimmunerkrankung. Kurz nachdem ihr Baby beerdigt wurde, meldet sich die trauernde Mutter jetzt im Netz. Mandy verrät: Laut Ärzten bestehen für sie drei Optionen, um erneut Eltern zu werden!

In einem TikTok-Video führt Mandy die Möglichkeiten auf. Option eins: "Schwanger zu werden und dann halt eben noch mal den Weg über eine Transplantation zu gehen." Das würde sie aber nicht noch einmal riskieren wollen. Die zweite Option erklärt sie folgendermaßen: "Ab der 12. Woche das Baby zu untersuchen, um zu schauen, ob dieses Baby das Gen in sich trägt." Die Wahrscheinlichkeit läge bei 25% – wenn das Ungeborene das Gen, welches Baby Rio zum Verhängnis wurde, in sich tragen würde, müssten die werdenden Eltern abtreiben – was sie nicht wollen würden. Bei Option drei handele es sich um eine Präimplantationsdiagnostik, bei der die Eizelle untersucht wird. Diese Methode scheint für beiden interessant zu sein – die Beauty wolle diese bald noch genauer erklären.

Einen Tag zuvor hatte Mandy ihrer Community auf Instagram von ihrem ersten Besuch mit Oskar im Krankenhaus nach Rios Tod berichtet. "Es war gut, dass wir da waren. Irgendwie hat man dieses Gefühl gehabt, das war wieder so ein Puzzle-Teil, was gefehlt hat, um das auf irgendeine Art verarbeiten zu können", versicherte Mandy.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy Healthy Mandy und Söhnchen Rio im Dezember 2022

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar küsst HealthyMandy, Influencer-Paar

