So groß geworden! Kevin Jonas' Tochter Alena ist schon neun

Wie die Zeit verfliegt – das merkt wohl auch Kevin Jonas (35), wenn er sich die Entwicklung seiner Kinder ansieht. Schon lange vor seinen Brüdern hatte der Jonas Brothers-Star angefangen, eine Familie zu gründen. Mit seiner Frau Danielle (35) durfte er bereits im Februar 2014 seine erste Tochter Alena auf der Welt begrüßen. Im Oktober 2016 folgte dann Nesthäkchen Valentina. Seine Erstgeborene feierte nun ihren neunten Geburtstag – und das Netz staunt darüber, wie groß sie schon geworden ist!

Via Instagram gratulierte der Musiker seiner Tochter und teilte ein niedliches Foto von ihr, auf dem sie in einem Freizeitpark eine Krone trägt. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Alena. Neun Jahre, das fühlt sich einfach surreal an. Wir lieben dich, kleiner Vogel", schrieb der Sänger. In der Kommentarspalte staunten auch Kevins Fans nicht schlecht. "Wie kann es sein, dass sie schon neun ist? Mein Gott. Alles Gute, kleine Prinzessin", lautete einer von vielen Kommentaren.

Erst vor wenigen Tagen hatte Kevin bereits Grund zu feiern. Zusammen mit seinen Brüdern Nick (30) und Joe (33) enthüllten sie feierlich ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame. "Keiner verdient es mehr als ihr drei", freute sich unter anderem Kevins Gattin Danielle in einem Instagram-Post.

Instagram / daniellejonas Danielle, Alena, Valentina und Kevin Jonas im Januar 2022

Instagram / kevinjonas Alena Rose Jonas, Tochter von Kevin Jonas

Getty Images Kevin, Nick und Joe Jonas auf dem Walk of Fame in Hollywood im Januar 2023

