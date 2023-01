So entspannt verläuft Cheyenne Ochsenknechts Schwangerschaft

Cheyenne Ochsenknecht (22) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Im Dezember hatte die Influencerin die freudigen Neuigkeiten mit den Fans geteilt, dass ihr Ehemann Nino Sifkovits und sie erneut Nachwuchs erwarten. Im Netz gewährt die gebürtige Münchnerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag. So setzte sie erst vor wenigen Tagen ihren XL-Babybauch in Szene. Nun verrät Cheyenne, dass die vergangenen Monate sehr entspannt waren.

In ihrer Instagram-Story veranstaltet die werdende Mama jetzt eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Dabei interessieren sich die Fans besonders für ihre zweite Schwangerschaft. So will ein User beispielsweise wissen, ob Cheyenne einen Unterschied zu der Zeit mit ihrer Tochter Mavie (1) bemerke. "Beide Schwangerschaften verlaufen/verliefen Gott sei Dank genau gleich. Komplett unkompliziert und so, als wenn alles normal wäre. Außer, dass beide nachtaktiv im Bauch sind/waren", berichtet die 22-Jährige. Auch ihr Bauch sei nicht schneller gewachsen als beim ersten Mal. Zudem verrät sie, dass sie mittlerweile auf das dritte Trimester zugeht.

Bis zur Geburt dürfte es demnach gar nicht mehr so lange dauern. Anfang des Jahres hatte Cheyenne bereits verraten, dass die Eltern schon seit dem vergangenen Sommer von ihrem erneuten Babyglück wissen. "Ich freue mich, dass ich die restliche Schwangerschaft mit euch teilen kann. [...] Das Bäuchlein ist für die zweite Schwangerschaft aber sehr klein, finde ich", bemerkte sie.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino Sifkovits

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht Babybauch-Update Anfang Januar 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

