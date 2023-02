Zoe Saldana kuschelt mit ihrem jüngsten Sohn bei der Arbeit

Zoe Saldana (44) hat ihren Jüngsten mit dabei! Der Avatar-Star zählt zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Privat ist sie mit ihrem italienischen Künstler-Gatten Marco Perego Saldana (43) seit bald zehn Jahren verheiratet. Die beiden sind Eltern von drei gemeinsamen Söhnen: dem Zwillingspaar Bowie und Cy und Zen. Mit ihrem Jüngsten verbrachte Zoe jetzt ein bisschen Mutter-Sohn-Zeit auf der Arbeit!

Auf den niedlichen Bildern, die die 44-Jährige auf ihrem Instagram-Profil postete, ist sie am Meer in Begleitung ihres sechs Jahre alten Sohnes Zen zu sehen. "Danke, dass du mir heute Gesellschaft leistest", schrieb sie auf eines der Fotos. Darauf hält sie ihren Jungen auf dem Arm und drückt ihm einen Schmatzer auf die Wange. Einen anderen Schnappschuss betitelte sie mit den Worten: "Ein Tag bei der Arbeit". Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt das Gesicht ihres süßen Nachwuchses: Seine dunklen Haare fallen ihm dabei ins Gesicht, während er genüsslich einen kleinen Snack verspeist.

Zoe hatte erst kürzlich verraten, dass ihre drei Jungs für die "Avatar"-Filme noch zu jung seien, wie DailyMail berichtet. "Meine Kinder neigen dazu, sehr offen zu sagen, was für sie angemessen ist und was nicht. Sie haben einfach so sanfte Herzen", hatte die Dreifach-Mama erklärt.

Instagram / zoesaldana Zoe Saldana mit ihrem Sohn Zen im Februar 2023

Instagram / zoesaldana Zoe Saldana mit ihrem Sohn Zen im Februar 2023

Instagram / zoesaldana Zoe Saldanas Sohn Zen im Februar 2023

