Zoe Saldana zeigt Gesichter der Kids in lustigem Video-Clip

Süßer Einblick! Zoe Saldana (44) ist gerade im zweiten Teil der erfolgreichen Avatar-Reihe zu sehen. Ihr Privatleben hält die Schauspielerin aber sonst eher bedeckt. Zusammen mit ihrem Mann, dem italienischem Produzenten Marco Perego Saldana (43), hat sie drei Kinder: die sechsjährigen Zwillinge Cy und Bowie sowie ihren ältesten Sohn Zen. Nur selten erhascht man einen Blick auf ihre Sprösslinge – aber jetzt zeigt Zoe ihre Kids im Netz!

In einem Instagram-Video ließ die 44-Jährige ihre mehr als 9,3 Millionen Fans an dem süßen Moment teilhaben. Der Clip zeigt die Dreifachmama und ihre Kids bei einem lustigen TikTok-Trend. Scherzhaft rempelten die Jungs ihre Mutter an und drehten sich zu ihr um, wobei die Gesichter der drei zu sehen waren: "Entschuldigung, Bro!" hörte man dazu. "Ich bin nicht euer Bro", antwortete die Beauty. Dazu schrieb sie witzig: "Wie ich meine Teenager daran erinnere, dass sie eigentlich erst sechs und acht Jahre alt sind."

Erst kürzlich sprach Zoe über ihre Famile und gab preis, dass Zen, Cy und Bowie ihren neusten Film "Avatar: The Way Of Water" noch nicht kennen würden. Die drei seien ihrer Meinung nach noch nicht alt genug, um den Science-Fiction-Blockbuster zu verstehen: "Meine Kinder neigen dazu, sehr offen zu sagen, was für sie angemessen ist und was nicht", verriet sie und erläuterte: "Sie haben einfach so sanfte Herzen".

Getty Images Zoe Saldana bei der US-Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Getty Images Zoe Saldana mit Marco Perego und ihren Kindern im Mai 2018

Netflix / Noam Galai Zoe Saldana bei der Weltpremiere von "The Adam Project", New York

