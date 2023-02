75 Millionen Streams: Rapper Drake will dafür bezahlt werden

Drake (36) ist einfach nicht zu stoppen. Aubrey Drake Graham – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – ist 2006 in die Musikbranche eingestiegen. Nur drei Jahre später landete er mit seiner Single "Best I Ever Had" einen vollen Erfolg, was ihm den Weg in die Hip-Hop- und R&B-Welt ebnete. Mit seinen unzähligen Hits ist er mittlerweile nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken, was nun auch seine Streaming-Zahlen beweisen. Drake hat auf Spotify 75 Millionen Streams erreicht und möchte dafür entlohnt werden!

In seiner Instagram-Story teilte der Rapper seinen Fans mit Screenshots von der Musikplattform mit, dass er eine neue Marke geknackt hat. Von diesem Erfolg will der 36-Jährige nun etwas zu spüren bekommen. "Wir sollten Boni wie Sportler bekommen, um die zukünftigen Künstler zu motivieren, beständig und wettbewerbsfähig zu sein", schrieb der "Hotline Bling"-Interpret und richtete anschließend das Wort an Spotify: "Also fühlt euch frei, mir einen [Scheck] in LeBron (38)-Größe zu schicken."

Auch wenn Drake mit seinen 75 Millionen Streams sich definitiv auf dem Musik-Gipfel befindet, musste er sich im vergangenen Jahr hinten einreihen: Bad Bunny (28) nahm 2022 die Spitze der Streamingcharts ein. Danach folgte Taylor Swift (33), Drake musste sich somit mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Getty Images Drake im April 2017

Getty Images Drake mit seinen 13 Billboard Awards

Getty Images Bad Bunny bei den MTV VMAs 2022

