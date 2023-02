Charles' Krönung: Prinz Harry und Meghan werden eingeplant

Wird etwa mit Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Anwesenheit gerechnet? Im Mai wird die Krönung von König Charles III. (74) gefeiert. Doch wegen der anhaltenden öffentlichen Kritik seines jüngeren Sohnes hieß es, dieser werde von der Zeremonie ausgeschlossen. Doch das könnte sich nun wohl geändert haben: Der Palast soll einplanen, dass Harry und Meghan der Krönung beiwohnen werden.

Insider plauderten The Sun gegenüber aus, wie die Krönung von Charles geplant wird. Demnach sollen Harry und Meghan zwar dabei sein, aber der Palast soll genau planen, wie und wo die beiden sich aufhalten werden. Dadurch soll verhindert werden, dass der feierliche Anlass durch eine unangenehme Begegnung mit dem Monarchen überschattet wird. Eine Palast-Quelle erklärte: "Es wäre hilfreich, wenn sie etwas früher kämen, damit es an dem Tag nicht zu einem totalen Zirkus kommt." Das bedeutet wohl, dass die royalen Aussteiger nicht in der Nähe der restlichen Königsfamilie sitzen werden.

Harry und Meghan sollen auf der Gästeliste der Krönung stehen, jedoch wird ihnen wohl keine nennenswerte Rolle zuteil kommen. So sollen sie unter anderem von einer bekannten Tradition ausgeschlossen werden: Laut der Mail on Sunday ist es unwahrscheinlich, dass die beiden nach der Zeremonie zusammen mit der Familie auf dem Balkon stehen und winken werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Fua'amotu Airport

