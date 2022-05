Chanelle Hayes (34) könnte in Sachen Liebe im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die einstige britische Big Brother-Kandidatin schwebt seit über einem Jahr auf Wolke sieben: Anfang 2021 lernten sich die Trash-Queen und ihr Liebster kennen und lieben. Zwar macht die Britin bislang ein Geheimnis aus der Identität ihres Freundes – doch ihre Liebe wollen sie in Zukunft wohl trotzdem ganz offiziell besiegeln: Jetzt sollen sich Chanelle und ihr Partner nämlich verlobt haben!

Das berichtete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber OK!: Laut des Promi-Experten habe Chanelles Mr. Right ihr schon im April die Frage aller Fragen gestellt – und die zweifache Mama habe überglücklich "Ja" gesagt. "Davon hat sie schon so lange geträumt", betonte der Informant und fügte hinzu: "Chanelle hat in Sachen Beziehung wirklich schon alles durchgemacht – und dieses Mal fühlt es sich wirklich so an, als hätte sie den Richtigen gefunden."

Aber damit nicht genug! Für Chanelle kann die Trauung nämlich offenbar gar nicht schnell genug kommen. "Sie ist bereits mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt und kann es kaum abwarten, endlich zu heiraten", erklärte der Insider weiter. Mit der bevorstehenden Zeremonie gehe für die 34-Jährige ein großer Traum in Erfüllung.

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, britischer Reality-TV-Star

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes, einstige UK-"Big Brother"-Kandidatin

Instagram / chanellejhayes Chanelle Hayes im März 2021

