"Germany's next Topmodel"-Siegerin erhält keinen Vertrag!

Bei Germany's next Topmodel hat sich etwas gravierend verändert. Vor wenigen Tagen gab die Show einen Vorgeschmack auf das, was ab dem 16. Februar im TV zu sehen sein wird: Es wurden bereits die Top 29 Kandidatinnen vorgestellt! Ein kurzer Trailer gewährt weitere Einblicke in die kommende Staffel und verspricht bereits jede Menge Drama und Tränen. Doch lohnt sich der ganze Stress überhaupt noch für die Teilnehmerinnen? Denn bereits seit zwei Jahren erhält die Siegerin keinen Model-Vertrag mehr von Heidi Klum (49)!

Ganz leer geht die Gewinnerin nicht aus: Im Rückblick auf die zwei vergangenen Staffeln wird die Siegerin wahrscheinlich auch in diesem Jahr das Harper's Bazaar-Cover zieren, zudem steht ihr wieder ein Auto sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro zu. Damit ist ihr allerdings noch nicht der Eintritt in die Modelwelt garantiert, denn einen Vertrag mit der ONEeins-Fab-Agentur von Heidis Vater gibt es seit der 16. Staffel schon nicht mehr. Wie die Bunte berichtete, habe die GNTM-Sprecherin Tina Land erklärt, dass die vertragliche Zusammenarbeit mit Günther Klums (77) Firma abgelaufen sei.

Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. Allerdings haben sich in der Vergangenheit einige ehemalige GNTM-Kandidatinnen über die Zusammenarbeit mit der Agentur beklagt, was dazu beigetragen haben könnte. Lediglich Toni Dreher-Adenuga (23) soll die einzige sein, die auch nach der Show noch bei ONEeins Fab unter Vertrag steht.

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Getty Images Günther Klum 2012 bei einer Veranstaltung in Köln

Getty Images Toni Dreher-Adenuga, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2018

