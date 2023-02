Möchte Samira Klampfl ihren Freund Serkan Yavuz heiraten?

Samira Klampfl (29) hat große Pläne für die Zukunft! Bei Bachelor in Paradise lernte sie Serkan Yavuz (29) kennen – es funkte direkt zwischen den zwei Realitystars und neun Monate später wurde auch schon ihre erste Tochter Nova Skye Sya geboren. Die kleine Familie wohnt inzwischen gemeinsam in einem kleinen Häuschen und lebt ihren Eltern-Alltag. Doch will Samira auch mit ihrem Serkan vor den Traualtar treten?

Das interessierte auch ihre Fans auf Instagram brennend. Und Samira hatte direkt eine ganz klare Antwort: "Natürlich!" Mehr Details über eine mögliche Eheschließung mit dem Kampf der Realitystars-Kandidaten ließ sich das Bachelor-Girl dann allerdings nicht entlocken – nur ein Emoji, das von lauter Herzen umgeben ist, ergänzte sie noch.

Bereits vor der Geburt ihres Kindes hatte sich Samira über die Zukunft mit ihrem Partner geäußert und klargestellt, dass die beiden auf jeden Fall heiraten werden – aber nicht in naher Zukunft. "Leute, entspannt euch. Bei uns passiert gerade so viel. Wir haben gar nicht die Zeit und die Nerven dafür", hatte sie klargestellt. So wolle sie sich weitere schöne Momente für ihre Zukunft aufsparen.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter nova im Januar 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

