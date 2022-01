Läuten bei Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) bald auch noch die Hochzeitsglocken? In den vergangenen Monaten legten die beiden Realitystars eine regelrechte Blitz-Liebe hin. Nachdem sie sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt hatten, verkündeten sie bei der Reunion bereits: Sie erwarten ein gemeinsames Baby – eine Tochter! Doch wollen die werdenden Eltern nun auch noch heiraten? Das verriet Serkan jetzt!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 28-Jährige den Fragen seiner Fans. Dabei kamen auch Spekulationen auf, ob er und Samira vor den Traualtar treten wollen. "Natürlich! Aber Leute, entspannt euch. Bei uns passiert gerade so viel. Wir haben gar nicht die Zeit und die Nerven dafür", antwortete Serkan. In naher Zukunft wird es also nicht so weit sein, aber der gebürtige Regensburger erklärte: "Wir wollen uns auch schöne Momente noch für später aufheben."

Zunächst stehen für das Paar noch ganz andere Entscheidungen an. Die Namenswahl gestaltet sich bisher noch recht schwierig. In anderen Bereichen sind er und Samira sich aber einig: Der Nachname der Kleinen soll Yavuz lauten und sie soll zweisprachig aufwachsen. "Ich werde so viel türkisch wie möglich mit ihr reden", nahm Serkan sich vor.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

