Neue Frise: Anna Iffländer überrascht mit schwarz-rotem Haar

Anna Iffländer probiert weiter mit ihrem Look herum! Die Reality-TV-Bekanntheit ist Blondine aus Überzeugung – doch bei Ex on the Beach erschien sie dann im vergangenen Jahr plötzlich mit brauner Mähne! inzwischen ist sie wieder zurück zu ihren Wurzeln gekehrt – zuletzt experimentierte sie aber mit der Länge und zeigte sich mit einem glatten Long Bob. Jetzt überrascht Anna ihre Fans mit einer neuen Farbe!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Anna wieder mit Long Bob – doch der war diesmal alles andere als blond! Mit einer schwarz-roten Haarpracht lächelt sie in die Kamera. Dabei hat sich die 27-Jährige wohl an den Helden aus der Marvel-Welt orientiert: "Bin jetzt bei den Avengers aktiv", schrieb sie zu dem Foto. Bei Annas neuen Frisur handelt es sich aber sicher wieder nur um eine Perücke.

Zuletzt hatte sie nämlich erklärt, erst mal bei ihrer langen Mähne bleiben zu wollen. Jedoch sei das keine Entscheidung für immer: "Mitte/Ende des Jahres werden sie dann vielleicht kurz", hatte die ehemalige Love Island-Kandidatin über ihre Haare angekündigt

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Star

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Reality-TV-Persönlichkeit

