Fast für tot erklärt: Bam Margera berichtet von Erkrankung

Bam Margera (43) spricht über seine Krankheit. Der Jackass-Star versetzte seine Fans vor wenigen Wochen in große Sorge: Er wurde mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht und musste auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Nach dem großen Schock konnte der TV-Star jedoch nach acht Tagen die Klinik wieder verlassen. Nun berichtete Bam, dass er wegen der Lungenentzündung dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen ist.

In dem Podcast "Steve-O's Wild Ride!" sprach der 43-Jährige über seine Erkrankung. "Ich wurde im Grunde an Elvis Presleys (✝42) Geburtstag, dem achten Dezember, für tot erklärt. Ich wusste nicht, dass ich eine schwere Corona-Infektion hatte. Mein Körper schaltete sich ab und ich bekam vier Krampfanfälle, die jeweils zehn bis zwanzig Minuten dauerten, und beim vierten biss ich mir so doll auf die Zunge, dass sie fast abfiel", erklärte er. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo sich herausstellte, dass er eine Lungenentzündung hatte und nur durch künstliche Beatmung überleben konnte.

An die ganze Zeit kann Bam sich aber nur wenig erinnern und war sich nicht der Schwere seiner Krankheit bewusst. "Ich wachte fünf Tage später auf und dachte, ich sei nur ein paar Stunden dort gewesen", führte er aus. Mittlerweile geht es ihm aber wieder gut.

Anzeige

Getty Images "Jackass"-Star Bam Margera

Anzeige

Getty Images Bam Margera

Anzeige

Getty Images Bam Margera, Skateboarder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de