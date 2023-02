Promi-Support: DSDS-Kandidat Fatih hat Realtiystars dabei

Er hat bei DSDS berühmte Unterstützung mit dabei. Aktuell geht die Castingshow in eine weitere Runde. In mittlerweile 20 Staffeln versuchten bereits so einige Paradiesvögel ihr Glück. Mit seinen knalligen und pinkfarbenen Haaren fällt in diesem Jahr auch der Kandidat Fatih auf. Aber bei ihm sorgen auch die Begleitungen für Aufmerksamkeit: Fatih hat nämlich gleich drei Realitystars zur Unterstützung mitgebracht.

Stolz stellt Fatih in der neuen Folge seine drei Begleiterinnen vor. Zum einen begleitet die Schauspielerin Maria Lo Porto ihn. Sie wird vor allem den Fans von Köln 50667 bekannt sein. Unterstützerin Nummer zwei ist Chiara Fröhlich (25). Sie versuchte in der Bachelor-Staffel mit Rosenverteiler Dominik Stuckmann (31) ihr Glück. Die dritte Bekanntheit im Bunde ist mit DSDS bereits gut vertraut: Leoni Baltz nahm 2020 an den Castings teil und stellte sich dort als Barbie vor.

Kurz vor seinem Auftritt wurde Fatih allerdings sehr nervös, denn vor Jurychef Dieter Bohlen (68) habe er großen Respekt: "Dieter ist eine Legende!" Doch vor allem seine zweite Gesangseinlage von Lewis Capaldis (26) Hit "Bruises" konnte die Juroren überzeugen. Fatih bekam den heiß ersehnten gelben Zettel und darf eine Runde weiter. "Du hast eine geile Stimme. Das ist echt crazy", lobte Juror Pietro Lombardi (30).

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

RTL / René Lohse Chiara Fröhlich, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

