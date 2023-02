Zuckersüß! Pietro Lombardi postet Foto von seinen zwei Jungs

Pietro Lombardi (30) schwebt im Papaglück! Der DSDS-Juror ist mit gleich zwei Jungs gesegnet. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) bekam er seinen Sohn Alessio Lombardi (7). Anfang dieses Jahres folgte nun sein Jüngster Leano – der ihm von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) geschenkt wurde. Pietro könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein. Jetzt ließ er auch seine Fans an seiner Idylle teilhaben: Auf diesem neuen Foto kuscheln Alessio und Leano!

Diesen zauberhaften Schnappschuss veröffentlichte der 30-Jährige nun auf Instagram: Alessio hält hier ganz andächtig seinen kleinen Halbbruder im Arm – und hebt ihn dicht an seinen Körper. In der Bildunterschrift schwärmt der stolze Vater: "Papa ist immer für euch da, meine zwei Jungs." Unter anderem Laura versah den Beitrag mit einem Herzchen.

In den Kommentaren bekam Pietro bereits jede Menge Glückwünsche für seine tollen Jungs – und außerdem folgendes Kompliment: "Ich finde es so toll, dass du ihre Gesichter nicht zeigst, so gehört sich das", betonte ein Nutzer, der dafür viel Zuspruch bekam. Wie gefällt euch das Foto? Stimmt ab!

Instagram / pietrolombardi Alessio Lombardi mit seinem Bruder Leano

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano Romeo

