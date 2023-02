Nach Krebs-Sieg: Sonya Kraus schneidet sich die Haare ab!

Sonya Kraus (49) wagt ein Umstyling! Die Moderatorin kämpfte in den vergangenen Jahren erfolgreich gegen Brustkrebs – seit Sommer 2022 gilt die zweifache Mutter als krebsfrei. Doch der Kampf gegen die fiese Krankheit hat bei der TV-Bekanntheit trotzdem Spuren hinterlassen. So wollten ihre Haare nach Chemotherapie und Co. nicht mehr richtig wachsen. Deswegen wagte die Beauty jetzt diesen Schritt: Sonya hat sich ihre Haare radikal abschneiden lassen!

"Jetzt heißt es schnipp, schnapp, alles ab. Meine erste Kurzhaarfrisur", verkündete die 49-Jährige auf Instagram – wo sie die Aktion in einem Video dokumentierte. "Ihre Zotteln" hätten ihr einfach nicht mehr gefallen. Das Endergebnis des Friseurbesuchs kann sich wirklich sehen lassen: Sonya trägt jetzt eine elegante, fast kinnlange Frisur! "Bin mir selbst noch ganz fremd. Sieht so elegant aus", kommentierte sie ihren Look.

Ihre Fans und Freunde sind hin und weg von der "neuen Sonya" – in der Kommentarspalte bekommt sie etliche Komplimente: "Das sieht top aus!", jubelt Kollege Marco Schreyl (49). "Sehr schön!", schwärmt auch Ruth Moschner (46). Wie gefallen euch die kurzen Haare an Sonya? Stimmt ab!

Sonya Kraus, Moderatorin

Sonya Kraus, TV-Bekanntheit

Sonya Kraus, Oktober 2022

