Sexclub-Vorwürfe von seiner Josi: Eric Sindermann wehrt sich

Eric Sindermann (34) will die Vorwürfe offenbar nicht auf sich sitzen lassen! Vor wenigen Wochen teilte der einstige Ex on the Beach-Kandidat, dass er wieder in festen Händen ist. Wie happy er mit seiner neuen Freundin Josephine Lehmann ist, teilt das Paar immer wieder mit niedlichen Pics im Netz. Nachdem es zwischen den beiden offenbar kriselte, beschuldigte Josi den Sommerhaus-Star, sich in einem Sexclub zu amüsieren. Eric wehrt sich nun gegen die Vorwürfe seiner Freundin!

In der Nacht von Freitag auf Samstag erteilte Josi ihrem Liebsten einen Seitenhieb, indem sie Eric vorwarf, sich in einem Sexclub abzulenken. Nun sind auch Bilder aufgetaucht, die den 34-Jährigen vor einem beliebten Berliner Club zeigen, woraufhin der einstige Handballer nun empört reagiert. "Es ist doch mein gutes Recht, feiern zu gehen, wohin ich will. Und dieses Recht werde ich mir nicht nehmen lassen", stellt der Designer in seiner Instagram-Story klar.

Dabei merkt er auch an, dass es sich in Bezug auf seine Beziehung nichts zu Schaden kommen lassen habe. "Erstens ist in Berlin jeder coole Club ein sogenannter 'Sexclub' und zweitens ist es keine Pflicht, dort Sex zu haben. Aber so was verstehen leider nur Berliner", wettert er weiter.

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Anzeige

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de