Tierisch sexy: Khloé Kardashian posiert in Leoparden-Look

Jetzt wird es wild. Khloé Kardashian (38) ist mit ihrer Familie durch die Reality-TV-Show Keeping Up With The Kardashians bekannt geworden. Inzwischen hat sie sich als Influencerin eine Reichweite von fast 300.000 Followern auf Instagram aufgebaut. Hier nimmt sie ihre Follower in ihren Alltag mit und präsentiert ihnen inspirierende Looks von verschiedenen Events. Auch jetzt posierte Khloé in einem außergewöhnlichen Outfit für eine Dolce & Gabbana-Veranstaltung.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Schönheit jetzt eine Bilderreihe, auf der sie in verschiedenen Positionen ihr Outfit präsentierte. Dabei trägt sie einen hautengen Bodysuit, von oben bis unten mit Leoparden-Muster. Damit aber nicht genug, denn darüber trug sie einen bodenlangen Mantel, der ebenfalls ganz in der auffälligen Tierfellmusterung gehalten ist. "Das Tragen von klassischen Leopard Dolce zu einem Dolce & Gabbana-Event fühlt sich richtig an. Miau", kommentierte sie die Aufnahmen.

Ein ziemlich ähnliches Outfit trug ihre Schwester Kim Kardashian (42) im vergangenen Jahr auch schon. Die 42-Jährige war mit dem Look allerdings auf der Fashion Week in Mailand unterwegs. Wollen die Kardashians etwa den Leo-Look-Trend wiederbeleben?

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de