Vor Geburt: Heather Rae Young teilt Foto aus dem Krankenhaus

Heather Rae Young (35) gewährt ihren Fans einen sehr privaten Einblick! Mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) hat die Selling Sunset-Bekanntheit vergangenen Monat das erste gemeinsame Kind bekommen: Ein kleiner Junge ergänzt jetzt ihre Patchwork-Familie. Bisher teilten die glücklichen Eltern noch nicht viele Details mit der Öffentlichkeit – so ist auch der Name ihres Babys noch ein Geheimnis. Doch jetzt teilten sie ein intimes Update mit ihrer Community: Hier sieht man Heather und Tarek direkt vor der Geburt ihres Babys!

Via Instagram veröffentlichte die frisch gebackene Mama nun diesen besonderen Schnappschuss: Heather liegt in einem Krankenhausbett – vermutlich bereits auf der Entbindungsstation – und Tarek steht neben ihr und hält ihre Hand. Besonders süß: Beide strahlen hier bis über beide Ohren und sind augenscheinlich total aufgeregt, endlich ihren Sohn kennenlernen zu dürfen. "31. Januar 2023. Der Tag, an dem sich unsere gesamte Welt für immer verändert hat", schwärmte sie in der Bildunterschrift.

In ihrer Story gab Heather einen weiteres Update: Auf einem ungeschönten Selfie zeigt sich die Mama beim Stillen ihres Sohnes. "Ich war noch nie in meinem Leben so erschöpft, aber auch noch nie so glücklich", zog sie ein erstes Fazit zu ihrer neuen Mutterrolle.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae und Tarek El Moussas Baby

Getty Images Heather Rae und Tarek El Moussa

Getty Images Heather Rae El Moussa bei den People's Choice Awards

