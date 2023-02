Wegen "Twilight"-Body: Taylor Lautner litt unter dem Druck

Der Druck machte Taylor Lautner (30) schwer zu schaffen. Der Schauspieler erlangte mit der Twilight-Filmsage weltweite Bekanntheit. Als Werwolf Jacob Black wurde er zum Schwarm etlicher Teenager, was unter anderem auch zu einem Konkurrenzverhalten zwischen ihm und Hauptdarsteller Robert Pattinson (36) führte. Doch vor allem dem ständigen Druck standhalten zu müssen, für den ständig oberkörperfreien Jacob gut auszusehen, hatte Spuren hinterlassen. Taylors körperliche Verwandlung forderte einen Tribut!

In seinem neuen Podcast "The Squeeze", sprach der 30-Jährige über das Problem, immer mit seinem damaligen "Twilight"-Körper verglichen zu werden: "Nach Breaking Dawn fing ich an, gegen Fitnessstudios zu rebellieren und bekam einen normaleren Körper." Prompt folgten Diskussionen im Netz, wie sehr er sich hätte gehenlassen: "Ich dachte: 'Habe ich das wirklich?' Ich fand nicht, dass ich so schlecht aussah." Die jahrelange Kritik führte zur Verschlechterung seiner psychischen Gesundheit. Ein durchtrainierter und schlanker Body bringe nichts, "wenn du geistig nicht gesund bist."

Deshalb habe der "Kindsköpfe 2"-Star lernen müssen, seine Selbstfürsorge in den Vordergrund zu stellen und sich nicht auf sein Körperbild zu konzentrieren. Auch sein damaliger Kollege Robert sprach sich öffentlich über die problematischen Körperideale in der Filmindustrie aus.

Getty Images Schauspieler Taylor Lautner

taylorlautner / Instagram Der "Twilight"-Star Taylor Lautner im September 2021

Getty Images Robert Pattinson und Taylor Lautner in Berlin

