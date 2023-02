Alexander Hindersmann wird Vater: So geht es seiner Laura

Alexander Hindersmann (34) gibt ein Update zum Zustand seiner Freundin. Der einstige Bachelorette-Teilnehmer und die Moderatorin Laura Papendick (34) haben vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Die beiden wissen auch schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Sie behalten das Babygeschlecht aber erst einmal für sich. Dafür verriet Alex nun, wie sich Laura während ihrer Schwangerschaft fühle.

In seiner Instagram-Story gab der 34-Jährige preis, dass es seiner Liebsten gerade gut gehe. "Bis jetzt ist eine wundervolle Zeit. Ich sehe ihr jeden Tag die Vorfreude und die Liebe in ihren Augen an", schwärmte der werdende Vater. Laura sei nur ein bisschen müder und verärgert über die Klamotten, die ihr nun nicht mehr passen. "Und ab und zu launisch ist auch ok", ergänzte er zu ihrem Zustand. Er sei sich sicher, dass Laura eine tolle Mutter werde.

Die Sportjournalistin werde von der Schwangerschaft bis zur Geburt von Alex' Mutter begleitet, die als Hebamme arbeitet. "Meine Mama hat bis jetzt all ihre Enkel auf die Welt gebracht und so soll es bei uns auch sein. Ich weiß, dass meine Mama ihren Job liebt und somit alles Mögliche tun wird, damit das Kind gesund auf die Welt kommt", betonte Alex.

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alex Hindersmann

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick in München

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick im September 2022

