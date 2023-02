Kit Harington und Rose Leslie bekommen zweites GoT-Baby!

Die Game of Thrones-Familie wächst! Die beiden Serienstars Kit Harington (36) und Rose Leslie (35) lernten sich am Set des HBO-Hits kennen – und verliebten sich genau wie ihre Figuren ineinander. Heute sind die zwei verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Doch dabei soll es nicht bleiben! Völlig überraschend verkündete Kit jetzt bei "The Tonight Show with Jimmy Fallon": "Unser Sohn wird den größten Schock seines Lebens bekommen, er bekommt einen kleinen Bruder oder eine Schwester. Ich glaube, bisher kann er das Ganze noch nicht ganz begreifen…".

