Leben als Neu-Mama: Heather Rae Young ist platt und happy!

Heather Rae Young (35) erlebt eine echte Achterbahn der Gefühle! Vergangene Woche verkündete die Selling Sunset-Darstellerin freudige Neuigkeiten: Ihr erstes Baby ist auf der Welt. Ihr kleiner Sohn ergänzt damit die Patchworkfamilie mit Ehemann Tarek El Moussa (41) und dessen zwei Kindern. Die Blondine könnte nach der Geburt kaum glücklicher sein. Jetzt teilte Heather erste Einblicke in ihr neues Leben als Mama – und ihre Gefühlswelt.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 35-Jährige zuletzt ein Foto, das sie beim Stillen ihres Babys zeigt. Gemütlich liegt das Mama-Sohn-Duo dabei auf der Couch. Zu der Aufnahme schrieb Heather knapp: "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so erschöpft, aber gleichzeitig so glücklich!"

Für Heather hatte nicht immer festgestanden, dass sie Mutter werden möchte. Noch vor ihrer Schwangerschaft hatte die Netflix-Bekanntheit mehrfach betont, nicht unbedingt eigene Kinder zu wollen. Um sich die Option jedoch offenzuhalten, hatte die Beauty schließlich ihre Eizellen einfrieren lassen – kurz darauf wurde sie schwanger.

