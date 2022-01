Heather Rae Young (34) gibt ihren Follower intime Einblicke in ihr Privatleben. Für die Selling Sunset-Bekanntheit ging im Oktober ein großer Traum in Erfüllung: Sie heiratete ihren Schatz Tarek El Moussa. Der TV-Makler bringt zwei Kinder aus seiner vorherigen Beziehung mit Christina Anstead (38) mit in die Beziehung. Eigene Kinder hat Heather noch nicht. Die Option scheint sie sich aber zumindest offen halten zu wollen – Heather lässt nämlich ihre Eizellen einfrieren.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige ein Video, in dem sie Einblicke in ihre Prozedur gibt. Aktuell müsse sie diverse Check-ups und Untersuchungen hinter sich bringen, sobald das erledigt ist, sollen sechs Eizellen im Januar eingefroren werden – sechs seien bereits aus einer früheren Entnahme eingefroren. Erst sei die Beauty sich nicht sicher gewesen, ob sie diese Erfahrung mit ihren Fans teilen will, habe sich dann aber doch dazu entschieden, um anderen Frauen damit Mut zu machen. Zu dem Post schrieb Heather außerdem: "Ich habe meine Eizellen-Einfrier-Reise schon vor zwei Jahren begonnen, aber in diesem Jahr ist es wirklich anders, meine Denkweise hat sich währenddessen sehr verändert."

Erst im Juni hatte die Blondine bei E! Daily Pop nämlich gesagt, dass sie nicht den Drang verspüre, eigene Kinder zu bekommen – die Einstellung zu eigenen Kindern änderte sich anscheinend nur wenige Monate später, wie sie gegenüber People deutlich machte: "Etwas mit ihm [Tarek] zu erschaffen, was unser ist, zusammen... Ich habe das Gefühl, dass ich es bereuen würde, wenn ich es nicht mache. Also sind wir offen dafür."

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und Tarek El Moussa an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Getty Images Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Mai 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de