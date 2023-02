Mandy Moores Ehemann kennt ihren berühmtesten Film nicht!

Von wegen Ehepartner wissen alles übereinander! Mandy Moore (38) und der Dawes-Musiker Taylor Goldsmith sind seit 2018 miteinander verheiratet. Die "This is Us"-Darstellerin erlangte 2002 mit der Verfilmung des Bestsellers "Nur mit Dir", von Nicholas Sparks (57), internationale Berühmtheit. Das Liebesdrama um Jamie und Landon, gespielt von Shane West (44), sorgt heute noch für Gänsehaut-Momente. Doch Mandys Ehemann hat den Film nicht gesehen!

Gegenüber der US Weekly teilte die Schauspielerin mit: "Ich habe ihn nie dazu gedrängt. Vielleicht warten wir etwas und schauen ihn dann gemeinsam mit unseren Kindern oder so". Mandy und Taylor haben zwei gemeinsame Söhne, welche 2021 und 2022 geboren wurden. Obwohl die Musiker anscheinend im Familienglück schweben, kommt die US-Amerikanerin vom Schwärmen für ihren damaligen Filmpartner Shane nicht heraus: "Ich liebe Shane. Wir schreiben uns ab und zu SMS." Es ist bekanntlich kein Geheimnis, dass am Filmset der Teenie-Romanze auch hinter der Kamera die Funken gesprüht haben.

Mandy wünscht sich sehr, erneut mit ihm in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. In einem früheren Interview beteuerte Shane jedoch bereits, sie seien nur Freunde und zwar auf die "ehrlichste und reinste Weise füreinander da". Ist das Knistern vor und hinter der Kamera zwischen Mandy und ihrem Partner der Grund, warum Taylor den Film noch nicht gesehen hat?

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrer Familie im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Shane West und Mandy Moore im Dezember 2001

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de