Sie spricht offen über ihre damaligen Gefühle! 2002 gelang Mandy Moore (37) mit dem Liebesdrama "Nur mit dir" der Durchbruch in Hollywood. An der Seite von Schnuckel Shane West (43) verzauberte die Schauspielerin ein Millionenpublikum – doch nicht nur das: Offenbar waren auch die beiden Hauptdarsteller total verzückt voneinander. Mandy und Shane waren am Set von "Nur mit dir" auch abseits der Kamera ineinander verknallt!

20 Jahre nach ihrem großen Erfolg gaben die beiden People ein Interview und sprachen offen über die Zeit am Set. Dabei verschwiegen die Stars auch nicht, dass zwischen ihnen ganz schön die Funken flogen. "Irgendwie hatten wir einfach diese ganz natürliche, mühelose Chemie miteinander. Und ich denke, das kommt im Film rüber, und das ist schwer zu erreichen. Das kann man nicht wirklich vortäuschen", plauderte die heute 37-Jährige aus.

Auch Regisseur Adam Shankman wusste sofort, dass die zwei damals mehr als nur eine gute Freundschaft verbunden hatte. "Sie waren Teenager. Sie waren jung. Man merkte, dass sie verknallt waren, aber sie waren beide mit anderen Leuten zusammen", erzählte er in dem Interview. Genau aus diesem Grund wurden Mandy und Shane auch nie ein Paar.

