Neuer Rekord: Beyoncé ist Künstlerin mit den meisten Grammys

Beyoncé (41) geht in die Geschichte ein! Mit ihrer Girl-Band Destiny's Child fasste die Sängerin Fuß in der Musikwelt und landete mit dieser einen Hit nach dem anderen. Bereits vor der Trennung der Girl-Group arbeitete die gebürtige US-Amerikanerin an ihrer Solo-Karriere – nach dem Auseinandergehen war die Beauty dann nicht mehr zu stoppen: Für ihr musikalisches Talent sammelte sie jede Menge Preise. Nun erhielt Beyoncé für ihr neues Album erneut einen Grammy und stellt damit einen Rekord auf!

Am vergangenen Wochenende fand die Grammy-Preisverleihung wie jedes Jahr in Los Angeles statt. Dort wurde die Sängerin auf die Bühne geholt, um für ihr Werk "Renaissance" die Auszeichnung als bestes Dance/Electronic Album entgegenzunehmen. Damit bringt die 41-Jährige ihren 32. Grammy-Award mit nach Hause, was bislang noch niemand geschafft hat! Bislang hielt der verstorbene Dirigent Georg Solti mit 31 dieser Auszeichnungen den Rekord. "Ich versuche nicht zu emotional zu sein und diesen Abend einfach nur zu genießen", reagierte sie auf ihren Preis und bedankte sich anschließend bei ihrer Familie für die ganze Unterstützung, die sie erhalten habe.

Beyoncé-Fans dürfen die Grammy-Rekordhalterin schon bald live bewundern: Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass die Sängerin dieses Jahr auf Welttournee geht! Am 10. Mai wird die Eröffnungsshow in der schwedischen Hauptstadt Stockholm stattfinden.

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Beyoncé während ihres Auftritts bei dem Festival Coachella 2018

