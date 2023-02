Beyoncés Comeback: Alle Infos zur "Renaissance"-Welttournee

Das Warten hat für alle Beyoncé (41)-Fans ein Ende! In den vergangenen Jahren ließ die Sängerin es etwas langsamer angehen: 2016 erschien ihr letztes Album, ihr letzter Auftritt ist sogar fünf Jahre her. Mit seinem neuen Album "Renaissance" feiert der Megastar 2022 also ein kleines Comeback – inklusive Welttournee in diesem Jahr! Promiflash fasst für euch alle Infos zur kommenden Tour von Beyoncé zusammen!

Auf der offiziellen Website der 41-Jährigen wurden jetzt die Tourdaten veröffentlicht: Der Startschuss fällt am 10. Mai in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Aber auch in Deutschland macht die "Crazy in Love"- Interpretin zwei Stopps: Am 15. Juni wird sie in Köln auftreten, sechs Tage später in Hamburg. Am 27. Juni wird Beyoncé die Europatournee in der polnischen Hauptstadt Warschau beenden. Nach einer kurzen Pause geht es am 8. Juli in Toronto, Kanada weiter. Am 27. September wird die Tour schließlich in New Orleans enden. Wann der Vorverkauf für die Tickets startet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Im Vorfeld feierte Queen Bey ihr kleines Bühnen-Comeback während der Eröffnung des Hotels Atlantis The Royal in Dubai: Während ihrem pompösen Auftritt bekam sie tatkräftige Unterstützung von ihrer Tochter! "Blue Ivy (11) kam während 'Brown Skin Girl' raus. Sie sah erwachsen aus, tanzte mit und hatte ein Mikrofon, sang aber nicht", verriet eine Quelle gegenüber Page Six.

Sony Beyoncés Albumcover "Renaissance"

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy im Juli 2019

