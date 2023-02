Rosi Mittermaiers Erbe: Was bekommt Sohn Felix Neureuther?

Wie wird Rosi Mittermaiers Erbe verwaltet? Die Skirennfahrerin war Anfang Januar im Alter von 72 Jahren verstorben. Ein halbes Jahr zuvor soll bei ihr Krebs diagnostiziert worden sein – am Ende konnte sie den Kampf gegen die Krankheit nicht gewinnen. Die Sportlerin hinterließ ihren Ehemann Christian (73) sowie zwei gemeinsame Kinder, Tochter Ameli (41) und Sohn Felix (38). Was hat Rosi ihnen vererbt?

Bunte berichtete: Die zweifache Olympiasiegerin habe ihrem Sohn vier Tage vor Heiligabend hohe Vermögenswerte über einen Notar in Garmisch-Patenkirchen zukommen lassen. Er, Tochter Ameli sowie ihre drei Enkelkinder und ihr Mann sollten gut abgesichert sein. Die gebürtige Münchnerin hatte ihre Familie bereits zu Lebzeiten finanziell mit einbezogen. Sie hatte Christian zum Beispiel eine Vollmacht erteilt, um sie in geschäftlichen Dingen vertreten zu können. Er war aber auch an ihren Werbeeinnahmen beteiligt. Rosi hatte unter anderem für gesunde und nachhaltige Produkte geworben, war Botschafterin fürs Nordic Walking, investierte in verschiedene Firmen und verkaufte unter der Marke Erbacher Alpin-Ski. Zudem betrieb sie mit einem Freund namens Gerd Mayer mehrere Tennishallen.

Darüber hinaus habe Rosi der Erhalt ihrer Wohltätigkeit am Herzen gelegen. Sie war Schirmherrin der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung und setzte sich für Kinderhilfsprojekte in Afrika ein. Diese sollen auch nach ihrem Tod mit ihr in Verbindung gebracht werden.

Anzeige

ActionPress Rosi Mittermaier, Sportlerin

Anzeige

Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier mit ihrem Sohn Felix Neureuther

Anzeige

Getty Images Christian Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Party in München im März 2014

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Familie bald weitere Details über das Erbe bekannt gibt? Ja, mit Sicherheit. Nein, das halten sie privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de