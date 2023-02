Sharon Stone raucht mit Gästen bei Grammy-Party einen Joint!

Sharon Stone (64) versorgt sich selbst! Wie bei vielen anderen Stars und Sternchen stand im Terminkalender der Schauspielerin am Sonntag ein besonderes Event: Die Grammy Awards wurden ein weiteres Mal vergeben. Noch vor der Preisverleihung fand unter anderem die Pre-Party von Clive Davis (90) in Los Angeles statt – und zu dieser erschien Sharon nicht nur in strahlendem Pink, sondern auch mit ihrem eigenen Gras!

Wie Page Six berichtet, waberte während eines Auftritts von Lil Wayne (40) bereits ein starker Marihuana-Geruch durch das Beverly Hilton Hotel. Sharon bezog offenbar schnell Stellung zu den Düften: "Ich denke das bin ich!", soll die Blondine ausgerufen haben. Anschließend habe die "Basic Instinct"-Darstellerin andere Gäste noch gefragt, ob es okay sei, in ihrer Nähe zu kiffen – und den Joint daraufhin an weitere Prominente weitergereicht.

Sharon selbst teilte im Netz einige Eindrücke des Abends – und präsentierte dabei auch ihr knalliges Outfit. Ihre Instagram-Follower waren begeistert von dem All-Pink-Look der Hollywood-Größe: "Schau dich an. Pretty in Pink!", schrieb ein Fan in den Kommentaren.

Sharon Stone, Schauspielerin

Sharon Stone, Februar 2023

Sharon Stone, Schauspielerin

