Grammy Awards 2023: Das waren die schönsten Looks der Stars

Dieser Abend sorgte für einige modische Hingucker! Am Sonntag war es wieder so weit: Die alljährlichen Grammys wurden in Los Angeles verliehen. Künstler aus allen Genres durften sich in über 90 Kategorien beweisen und sich über den heiß begehrten Preis freuen. Doch nicht nur die Musik und die Gewinner standen dieses Mal im Vordergrund: Das sind die schönsten Looks der Stars.

Taylor Swift (33) erschien in einem dunkelblauen, glitzernden Zweiteiler: Die Sängerin trug einen langärmligen, kurzen Rollkragenpullover, den sie mit einem langen Rock kombinierte. Camila Cabellos (25) Kleid dagegen zeigte bisschen mehr nackte Haut und ließ tief blicken! Die "Havana"-Interpretin entschied sich für ein durchsichtiges Perlenoberteil, das mit einem langen, schwarzen Rock verbunden ist. Doja Cat (27) glänzte ebenfalls in einem Kleid, das allerdings aus schwarzem Latex bestand. Die Robe der Rapperin wurde durch passende Handschuhe und durch eine Schleppe ergänzt.

Auch die Männer wollten auf dem Red Carpet nichts dem Zufall überlassen. Der Moderator des Abends, Trevor Noah, schmiss sich aus diesem Anlass in einen Smoking, der sich aus einem weißen Sakko und einer schwarzen Hose zusammensetzte – abgerundet wurde sein Outfit durch eine Fliege. Als moralische Unterstützung hatte DJ Khaled (47) seine Frau und seine beiden Söhne im Schlepptau, die sich modisch aufeinander abstimmten. Der Musikproduzent trug einen klassischen, schwarzen Anzug, während seine Frau zu einem schwarzen Kleid mit Leopardenmuster griff.

