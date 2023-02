So happy: Samira und Yasin Cilingir verraten Babygeschlecht!

Samira und Yasin Cilingir (32) können ihr Glück offenbar nicht fassen! Ende vergangenen Jahres hatte das Love Island-Paar verraten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Nach Sohnemann Malik freuen sich die beiden nun auf ihr zweites Kind. Am Wochenende erfuhren die zwei endlich das Geschlecht ihres Babys, in dem der Influencer gegen einen Ball schoss, aus dem pinke Farbe in die Luft schleuderte. Ein Video ihrer Gender-Reveal-Party teilten die stolzen Eltern via Instagram. Damit ist klar: Samira und Yasin erwarten ein Mädchen!

