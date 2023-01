Haben Yasin und Samira Cilingir schon einen Namen fürs Baby?

Yasin (31) und Samira Cilingir fiebern der Geburt ihres Babys entgegen! Die einstige Love Island-Teilnehmerin und ihr Mann verkündeten Ende vergangenen Jahres eine frohe Nachricht: Sie erwarten Nachwuchs Nummer zwei. Seitdem hält die Influencerin ihre Community über ihre Schwangerschaft stetig auf dem Laufenden – auch wenn diese nicht ganz komplikationsfrei verläuft. Dennoch sind die Beauty und ihr Partner total aus dem Häuschen und können es kaum noch erwarten – aber haben Samira und Yasin überhaupt schon einen Babynamen?

Im Sinne einer Q&A-Fragerunde ging die Hamburgerin in ihrer Instagram-Story näher auf das Baby-Thema ein. So interessierte sich ein Fan brennend dafür, ob sie und Yasin schon einen Namen für ihren Sprössling haben. "Tatsächlich haben wir nur den Mädchennamen. Beim Jungen sind wir uns diesmal nicht so einig", plauderte die bald zweifache Mama aus. Das Geschlecht ihres Kindes erfahren sie und ihr Mann selbst erst Anfang kommenden Februars.

Nur ihr guter Freund Filip Pavlovic (28) weiß bisher, ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. "Okay Leute, ich bin nervös [...]. Ich habe gerade den Brief gekriegt und hier drin steht das Geschlecht", hatte er vor wenigen Tagen in seiner Story berichtet. Bis zur Gender-Reveal-Party muss der einstige Dschungelkönig das Geheimnis noch für sich bewahren.

