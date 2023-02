Warum wollen HealthyMandy und Oskar so schnell zweites Baby?

HealthyMandy und FitnessOskar geben nicht auf. Das Paar hatte im Dezember des vergangenen Jahres einen schweren Verlust erleiden müssen. Ihr gerade einmal vier Monate alter Sohn Rio war verstorben. Neben der endlosen Trauer gaben die beiden preis, dass sie schon bald ein weiteres Kind bekommen möchten. Nun erklärte Mandy, warum sie nicht länger abwarten, bevor sie es wieder mit Nachwuchs versuchen.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 28-Jährige ihren Fans die Situation. "Warum wir nicht länger warten möchten, ist einfach der Grund, dass wir nur eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit auf ein gesundes Baby haben", fing sie an. Außerdem stellte die Blondine fest, dass es ohnehin noch dauern würde, bis das Baby schlussendlich da ist: "Es könnte sofort klappen, es könnte aber auch fünf, sechs, sieben oder sogar zehn Jahre dauern. Außerdem bin ich noch neun Monate schwanger und das Baby ist nicht sofort da."

Die vergangenen Wochen verbrachte das Paar in der Türkei. Offenbar waren die Webstars dort in einer Kinderwunschklinik. "Warum sind wir so lange hier in Istanbul? Wegen unseres Kinderwunsches", hatte die Netz-Bekanntheit unter einen kurzen Clip geschrieben, der sie und ihren Partner glücklich zeigte.

